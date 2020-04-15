У Львівській області заразились коронавірусом більше 150 людей

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Зараз у лікарні перебуває 89 осіб, з них в реанімації - 7 осіб

Станом на ранок 15 квітня у Львівській області підтверджено 152 випадки інфікування коронавірусом, з них 6 - летальні. Про це повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, передає прес-служба Львівської міської ради.

Як зазначається, зараз у лікарні перебуває 89 осіб, з них в реанімації - 7 осіб, на апаратні ШВЛ - 3 особи. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено - у 152 осіб, 6 людей померло. 6 пацієнтів одужало.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 146 ПЛР-тестів, з яких 16 - позитивні.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 926 осіб, госпіталізовані - 259, на амбулаторному лікуванні - 667 осіб.

Нагадаємо, у Львові вночі 14 квітня помер 71-річний пацієнт з підозрою на коронавірус.

Як повідомлялось 14 квітня, в Україні 3372 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 119 пацієнтів одужали. Вчора за добу було зафіксовано 270 нових випадків, що на 55 випадків менше за попередню.