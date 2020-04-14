Во Львове умер пациент с подозрением на COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У 71-летнего мужчины было воспаление легких и сопутствующие заболевания

Во Львове ночью 14 апреля скончался 71-летний пациент с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил заместитель директора Львовской областной инфекционной больницы Игорь Берник в Facebook.

По информации местных СМИ, мужчина был госпитализирован в областную больницу, 13 апреля. У него было воспаление легких, а также сопутствующие заболевания, в том числе сахарный диабет.

"К сожалению, опять печальные новости, сегодня ночью умер больной с подозрением на COVID-19 - мужчина 71 лет", - сообщил Берник.

Также врач сообщил, что за сутки в больницу обратилось 45 человек, из них 13 были госпитализированы. Всего в больнице находится 86 человек, 37 из которых с подтвержденным коронавирусом. Состояние 20 пациентов оценивается как тяжелое, они ожидают результатов ПЦР-тестирования.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что по состоянию на утро 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

Также сообщалось, что за минувшие сутки умерли 5 человек с COVID-19. Всего в стране жертвами коронавируса стали 98 пациентов.