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Во Львовской области временно запретили заходить и заезжать в лес

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Львовская область, Вторник 05 апреля 2022 17:55
Во Львовской области временно запретили заходить и заезжать в лес Лес запретили посещать во Львовской области (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львовской области мирным жителям временно запретили посещать леса и заезжать на их территорию транспортными средствами и самоходной техникой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Львовской ОВА Максима Козицкого.

Отмечается, что запрет будет продолжаться в течение действия военного положения.

Сообщается, что это нужно для того, чтобы не возникали лесные пожары и для уменьшения их последствий.

Исключения есть для:

  • транзитных путей;
  • транспортных средств Вооруженных сил Украины, командования видов, отдельных родов войск ВСУ, управления оперативных командований, ГНСУ, ГССТ, ГССЗЗИ Украины, Нацгвардии Украины, СБУ, СВР Украины, УГО Украины, МВД и других органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и тех, которые используются для лесохозяйственной цели.

То есть, запрет не распространяется на работников лесных хозяйств и ту сезонную работу, которую они должны выполнять.

Ранее мы сообщали, что в Кременной в результате российских обстрелов загорелся лес.

Также мы писали, что в Одесской области запретили заезжать и заходить на территории лесов.

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