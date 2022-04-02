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В Кременной в результате российских обстрелов загорелся лес

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Кременная , Суббота 02 апреля 2022 14:12
В Кременной в результате российских обстрелов загорелся лес В Кременной горит лес (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Кременная Луганской области российские обстрелы привели к возгоранию леса. Отмечается, что пожар может перейти на частный сектор

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

В частности, возле Кременной произошло возгорание леса.

"В сеточном лесничестве города Кременная в результате вражеских обстрелов произошло возгорание леса. Есть угроза перехода огня на частный сектор", - говорится в сообщении.

Минимальное расстояние между домами и лесом составляет 7 м. Сейчас сотрудники ГСЧС пытаются локализовать пожар.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области запретили заезжать и заходить на территории лесов.

Также мы писали, что обстрелы российских оккупантов спровоцировали пожары в Чернобыльской зоне на площади более 10 тысяч га.

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