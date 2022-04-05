У Львівській області тимчасово заборонили заходити та заїжджати до лісу
У Львівській області мирним жителям тимчасово заборонили відвідувати ліси й заїжджати на їхню територію транспортними засобами та самохідною технікою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.
Зазначається, що заборона триватиме упродовж дії воєнного стану.
Повідомляється, що це потрібно для того, щоб не виникали лісові пожежі та для зменшення їхніх наслідків.
Виключення є для:
- транзитних шляхів;
- транспортних засобів Збройних сил України, командування видів, окремих родів військ ЗСУ, управління оперативних командувань, ДПСУ, ДССТ, ДССЗЗІ України, Нацгвардії України, СБУ, СЗР України, УДО України, МВС та інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та тих, які використовують для лісогосподарської мети.
Тобто, заборона не поширюється на працівників лісових господарств і ту сезонну роботу, яку вони мають виконувати.
Раніше ми повідомляли, що у Кремінній внаслідок російських обстрілів загорівся ліс.
Також ми писали, що в Одеській області заборонили заїжджати та заходити на території лісів.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!