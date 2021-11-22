ru ua
Пн, 22 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У Львівській області водій пошкодив два службові автомобілі під час погоні за ним

Новость на русском →
Понеділок 22 листопада 2021 19:48
У Львівській області водій пошкодив два службові автомобілі під час погоні за ним Фото: у Львівській області водій пошкодив два службові автомобілі під час погоні за ним (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Львівській області порушник ПДР пошкодив два патрульних автомобілі під час погоні за ним. Четверо співробітників поліції отримали тілесні ушкодження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

На автодорозі між містом Городок і селом Бартатів Львівської області, ігноруючи вимоги про зупинку, водій автомобіля "Рено Дастер" збільшив швидкість й почав утікати від правоохоронців. Під час погоні зловмисник пошкодив два патрульні автомобілі, внаслідок чого четверо поліцейських отримали тілесні ушкодження.

"Невдовзі патрульні поліцейські зупинили водія-порушника на околиці села Стоянці Яворівського району. На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу водія, 35-річного мешканця Яворівського району”, - пише пресслужба.

Затриманий відмовився пройти освідчення на стан алкогольного сп’яніння.

Відповідно до ч. 2 ст. 345 Кримінального Кодексу України, водію "Рено Дастер" загрожує позбавлення волі строком до п’яти років.

Фото: у Львівській області водій пошкодив два службові автомобілі під час погоні за ним (facebook.com/MVS.LVIV)

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська область ДТП
NEWS
Нові правила. Як Кабмін планує змінити обмеження карантину в Україні
Нові правила. Як Кабмін планує змінити обмеження карантину в Україні
DAILY
Новий транш і stand-by до літа. Чого чекати Україні після продовження програми МВФ
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Новий транш і stand-by до літа. Чого чекати Україні після продовження програми МВФ