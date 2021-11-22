У Львівській області порушник ПДР пошкодив два патрульних автомобілі під час погоні за ним. Четверо співробітників поліції отримали тілесні ушкодження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

На автодорозі між містом Городок і селом Бартатів Львівської області, ігноруючи вимоги про зупинку, водій автомобіля "Рено Дастер" збільшив швидкість й почав утікати від правоохоронців. Під час погоні зловмисник пошкодив два патрульні автомобілі, внаслідок чого четверо поліцейських отримали тілесні ушкодження.

"Невдовзі патрульні поліцейські зупинили водія-порушника на околиці села Стоянці Яворівського району. На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу водія, 35-річного мешканця Яворівського району”, - пише пресслужба.

Затриманий відмовився пройти освідчення на стан алкогольного сп’яніння.

Відповідно до ч. 2 ст. 345 Кримінального Кодексу України, водію "Рено Дастер" загрожує позбавлення волі строком до п’яти років.

Фото: у Львівській області водій пошкодив два службові автомобілі під час погоні за ним (facebook.com/MVS.LVIV)