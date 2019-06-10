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Во Львовской области на свадьбе отравились 20 человек

Новости » Общество    10.06.2019 - 11:05
Во Львовской области на свадьбе отравились 20 человек
Иллюстративное фото (УНИАН)

Всего госпитализировано 18 человек, в том числе одного ребенка

Во Львовской области 20 человек отравились в ресторане "Червона Рута". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу городского совета области.

Сообщается, что 9 июня в 17:45 в Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации в Львовскую областную инфекционную клиническую больницу пациентов, которые были гостями на свадьбе 8 июня в ресторане.

Сообщается, что на свадьбе было около ста человек. По состоянию на утро 10 июня за помощью обратились 20 человек, из них один ребенок, 2009 года рождения. Госпитализированы 18 человек, в том числе ребенок. Состояние пациентов средней тяжести. Им предоставляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

РБК-Украина сообщало, что в Черновицкой области в селе Репужинцы Заставнивского района в лагере отравились 30 детей. 

В Ивано-Франковской области из-за отравления на свадьбе в больницу госпитализированы 18 человек. 

В Черновицкой области в лагере отравились 30 детей Во Львовской обл. в результате ДТП пострадали более 10 человек
Новости Украины Львовская областьотравление
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