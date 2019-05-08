В Ивано-Франковской области на свадьбе отравились почти 20 человек

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Среди пострадавших - двое детей

В Ивано-Франковской области из-за отравления на свадьбе в больницу госпитализированы 18 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Указано, что среди пострадавших двое детей до 15 лет.

"08.05.2019 по состоянию на 06.00 ч. Коломыйский р-н., С. Верхний Вербиж. По информации государственного учреждения "Ивано-Франковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" и Коломыйского РО УГСЧС в области в Коломыйскую районную инфекционную больницу госпитализированы 18 человек, из них в том числе 2 ребенка до 15 лет, жители с. Верхний Вербиж, с. Мишин, Коломыйского р-на", - указано в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" и "острый энтероколит".

Отмечается, что госпитализированные 4 мая находились на свадьбе (всего было 240 человек) и употребляли пищу в гостинично-ресторанном комплексе "Вербиж".

Формы течения болезни средней тяжести.

Напомним, в начале апреля в Хмельницком госпитализировали 24 детей, большинство из них употребляли продукцию молочной кухни Хмельницкой городской детской больницы.

Как писало РБК-Украина ранее, в марте в Днепре госпитализировали 12 школьников. Полиция проводила проверку по факту ухудшения самочувствия школьников.