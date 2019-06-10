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В Черновицкой области в лагере отравились 30 детей

Новости » Общество    10.06.2019 - 08:29
В Черновицкой области в лагере отравились 30 детей
Иллюстративное фото (facebook.com screennews ad)

Сейчас в лагере работают врачи, которые выясняют причины заболевания

В Черновицкой области в селе Репужинцы Заставнивского района в лагере отравились 30 детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание АСС.

Вызов о недомогании детей получили специалисты Черновицкого областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины. Как рассказал заместитель директора ГУ "Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Сергей Торский, 9 июня получили сообщение о жалобах на боль в животе и рвоту у 30-ти детей, отдыхающих в лагере в Репужинцах. Сейчас туда выехали специалисты из лаборатории и медики Заставненской ЦРБ.

По словам руководителя ГУ Госпродпотребслужбы Черновицкой области Александра Александрюка, у больных детей наблюдалась тошнота и рвота.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области из-за отравления на свадьбе в больницу госпитализированы 18 человек. 

Как писало РБК-Украина ранее, в марте в Днепре госпитализировали 12 школьников. Полиция проводила проверку по факту ухудшения самочувствия школьников.

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