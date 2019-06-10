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У Львові на весіллі отруїлися 20 людей

Новини » Суспільство    10.06.2019 - 11:05
У Львові на весіллі отруїлися 20 людей
Ілюстративне фото (УНІАН)

Всього госпіталізовано 18 осіб, в тому числі одну дитину

У Львівській області 20 осіб отруїлися у ресторані "Червона Рута". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

Повідомляється, що 9 червня о 17:45 у Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло повідомлення про госпіталізацію у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню пацієнтів, які були гостями на весіллі 8 червня в ресторані.

Повідомляється, що на весіллі було близько ста осіб. Станом на ранок 10 червня за допомогою звернулися 20 осіб, з них одна дитина, 2009 року народження. Госпіталізовано 18 осіб, в тому числі дитину. Стан пацієнтів середньої тяжкості. Їм надається комплекс лікувально-діагностичних заходів.

РБК-Україна повідомляло, що у Чернівецькій області в селі Репужинці Заставнівського району у таборі отруїлися 30 дітей. Заступник директора ДУ "Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" Сергій Торський заявив, что 9 червня отримали повідомлення про скарги на біль в животі і блювоту у 30-ти дітей, що відпочивають в таборі в Репужинцях.

В Івано-Франківській області через отруєння на весіллі в лікарню госпіталізовано 18 осіб.

У Чернівецькій області в таборі отруїлися 30 дітей У Львівській обл. в результаті ДТП постраждало більше 10 осіб
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