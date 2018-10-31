Во Львовской области в результате ДТП пострадали 9 человек, из них трое детей

Фото: ДТП во Львовской области (lv.npu.gov.ua)

По факту аварии открыто уголовное производство

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на трассе Киев-Чоп пострадали 9 человек, из них трое детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как отмечается, авария произошла вечером 30 октября в селе Тухолька Сколевского района.

"Водитель автомобиля Ssang yong rexton, 40-летний житель Червонограда, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Volkwagen transporter, за рулем которого находился 28-летний житель одного из сел Турковского района", - говорится в сообщении.

Сообщается, что вследствие аварии пострадали водитель и пятеро пассажиров микроавтобуса, из них трое детей 14, 7 лет и полугодовалый младенец, а также водитель и двое пассажиров легковушки, одна из которых - 11-летняя девочка. Всех пострадавших госпитализировали.

По факту аварии открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК Украины.

Фото: ДТП во Львовской области (lv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Бердичеве (Житомирская область) автомобиль Chevrolet Aveo сбил двух школьниц на пешеходном переходе.

Добавим, также сообщалось, что вчера в Израиле на побережье Мертвого моря в ДТП погибли 8 человек, в том числе 6 детей.