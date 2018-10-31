В Житомирской области автомобиль сбил двух школьниц на пешеходном переходе

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Авария произошла на ул. Европейской

В Бердичеве (Житомирская область) автомобиль Chevrolet Aveo сбил двух школьниц на пешеходном переходе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Как отмечается, авария произошла вчера вечером, 30 октября, на ул. Европейской. Сообщается, что водитель автомобиля, 66-летний местный житель, двигаясь в направлении центра города, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух школьниц в возрасте 13 и 14 лет.

В результате аварии девушки получили травмы в виде ушибов конечностей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что вчера в Израиле на побережье Мертвого моря столкнулись минибус и джип Toyota Land Cruiser. В результате аварии погибли 8 человек, в том числе 6 детей.

Также сообщалось, что 28 октября во Львовской области в результате столкновения двух автомобилей пострадали 5 человек, в том числе ребенок.

Кроме того, сообщалось, что в Харьковской области в результате аварии с пассажирским автобусом погиб человек, еще два человека пострадали.