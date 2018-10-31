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У Львівській області внаслідок ДТП постраждали 9 осіб, з них троє дітей

Новини » Надзвичайні події    31.10.2018 - 12:50
Фото: ДТП у Львівській області (lv.npu.gov.ua)
Фото: ДТП у Львівській області (lv.npu.gov.ua)

Наразі за фактом аварії відкрито кримінальне провадження

У Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) на трасі Київ-Чоп постраждали 9 осіб, з них троє дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Як зазначається, аварія сталася ввечорі 30 жовтня у селі Тухолька Сколівського району.

"Водій автомобіля Ssang yong rexton, 40-річний мешканець Червонограда, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Volkwagen transporter, за кермом якого перебував 28-річний мешканець одного з сіл Турківського району", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок аварії постраждали водій та п’ятеро пасажирів мікроавтобуса, з них троє дітей віком 14, 7 років та піврічне немовля, а також водій та двоє пасажирів легковика, одна з яких - 11-річна дівчинка. Всіх постраждалих госпіталізовано.

Наразі за фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України.

 

Фото: ДТП у Львівській області (lv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Бердичеві (Житомирська область) автомобіль Chevrolet Aveo збив двох школярок на пішохідному переході.

Додамо, також повідомлялося, що вчора в Ізраїлі на узбережжі Мертвого моря в ДТП загинули 8 осіб, зокрема 6 дітей.

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