Во Львовской области в ДТП погибли двое полицейских

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Обоим правоохранителям было по девятнадцать лет

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли двое правоохранителей. Об этом сообщает РБК-Україна ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

Как сообщается, в ДТП погиб капрал полиции младший инспектор-кинолог Кинологического центра и рядовой полиции. Обоим парням было по девятнадцать лет.

На сайте полиции подробности ДТП не указывают.

Напомним, в Херсоне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудников полиции, в результате которого пострадали пять человек. Произошло ДТП с участием полицейского автомобиля "Шкода Рапид" и "ВАЗ-2108".

Кроме того, в Луганской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием инспектора пограничной службы, в результате которого погибли два человека. В случае доказательства вины, виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как писало РБК-Украина, в конце марта в Кировоградской области пьяный полицейский на автомобиле врезался в дерево, в результате аварии погибла пассажирка. В случае доказательства вины виновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять авто на срок до 3 лет или без такового.