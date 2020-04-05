В Херсоне произошло ДТП с участием полицейских, есть пострадавшие

Фото: ДТП в Херсоне (facebook.com/khersonpolice.official)

В результате аварии госпитализированы пять человек

В Херсоне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудников полиции, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Facebook полиции Херсонской области.

Так, в воскресенье, 5 апреля, около 09:00 в Херсоне на перекрестке ул. Украинские и Тираспольская произошло ДТП с участием полицейского автомобиля "Шкода Рапид" и "ВАЗ-2108".

"Автомобиль" ВАЗ 2108 "двигался по второстепенной дороге ул. Тираспольская, а" Шкода Рапид "по главной ул. Украинская. В результате столкновения" ВАЗ "перевернулся ... В больницу доставлены двое сотрудников полиции, водитель и двое пассажиров" ВАЗа ". Сейчас устанавливается степень полученных ими телесных повреждений ", - указано в сообщении.

Отмечается, что предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст.286 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Работники Государственного бюро расследований и следственного управления областной полиции проводят первоочередные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Луганской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием инспектора пограничной службы, в результате которого погибли два человека.

Как писало РБК-Украина, в конце марта в Кировоградской области пьяный полицейский на авто врезался в дерево, в результате аварии погибла пассажирка.