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В Луганской области произошло ДТП при участии пограничника, двое погибших

Новости » Происшествия     05.04.2020 - 12:51
В Луганской области произошло ДТП при участии пограничника, двое погибших
Фото с места аварии (dbr.gov.ua)

Виновнику аварии грозит до 10 лет заключения

В Луганской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) при участии инспектора пограничной службы, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госбюро расследований.

По данным силовиков, авария произошла около часа ночи 5 апреля в пгт. Марковка.

"Автомобиль марки Toyota Land Cruiser, в котором находился инспектор пограничной службы, выехал за пределы проезжей части, совершил столкновение с бетонной опорой линий электропередач и деревом. В результате ДТП двое мужчин, находившихся в салоне автомобиля, погибли на месте происшествия. Еще двое мужчин, один из которых военнослужащий, доставлены в местную больницу с многочисленными травами", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси и автомобиля Geely. В результате два человека пострадали.

Также РБК-Украина писало, что во Львовской области 1 апреля в результате дорожно-транспортного происшествия на перекрестке погибли 3 человека. Виновника аварии задержали.

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