Во Львовской области произошло массовое отравление на свадьбе

Во Львовской области были госпитализированы 10 человек в результате отравления во время празднования свадьбы, среди пострадавших 1 ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу департамента охраны здоровья Львовской облгосадминистрации.

Сообщается, что празднование свадьбы произошло 31 августа в ресторане "Фазенда", что в с. Наконечное Второе Яворовского района. У всех госпитализированных наблюдается симптом острого энтероколита.

"По состоянию на 11 час. 04.09.2019 года госпитализировано 10 человек (1 ребенок). Состояние пациентов средней тяжести", - говорится в сообщении.

При этом, что стало причиной отравления пока неизвестно. Сообщается, что на данный момент проводятся лабораторные исследования продуктов питания.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Одесской области отравились более 40 человек, которые покупали шаурму в одной и той же точке. Среди пострадавших 10 детей. Во время проверки точки продажи шаурмы были обнаружены многочисленные нарушения санитарных норм.

Также сообщалось, что в конце августа во Львовской области произошло массовое отравление детей. Пострадавшие могли отравиться в развлекательном лагере.