Во Львовской области массово отравились дети

Иллюстративное фото (stan.kz)

Массовое отравление произошло в Червонограде

В Червонограде Львовской области произошло массовое отравление, в больницу доставили четырех детей в возрасте 14-15 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что в Червоноградский отдел полиции 28 августа около 04.00 поступило сообщение от медиков о том, что в инфекционное отделение местной больницы доставлены четверо детей.

Полицейские установили, что несовершеннолетние могли отравиться в развлекательном лагере в Ивано-Франковской области. Там они питались перед отъездом домой. У подростков медики диагностировали пищевую токсикоинфекцию, их состояние - стабильное.

Все обстоятельства происшествия выясняются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 20 августа на курорте под Запорожьем произошло массовое отравление - 19 человек попали в больницу в Бердянске в инфекционное отделение. Отмечается, что вероятной причиной инцидента стало употребления в пищу креветок.

Ранее, в Закарпатской области на свадьбе отравились 29 человек, среди которых 8 детей. Люди отравились в селе Слобода. Всего на свадьбе находились 190 человек.