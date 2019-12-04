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На трассе Львов-Шегини произошло ДТП с грузовиком, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     04.12.2019 - 12:31
На трассе Львов-Шегини произошло ДТП с грузовиком, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате ДТП пострадали 3 человека

Во Львовской области на автодороге Львов-Шегини произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком, в результате чего пострадали 3 человека. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, на автодороге Львов-Шегини в Мостиском районе произошло столкновение легкового автомобиля Opel Vectra и грузовика Renault Magnum. В результате столкновения транспортных средств водитель и двое пассажиров автомобиля Opel получили телесные повреждения. Среди пострадавших 39-летняя женщина и 14-летний юноша.

"Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства", - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре грузовик столкнулся с двумя легковыми автомобилями на Криворожском шоссе. В результате аварии водителя одного из автомобилей зажало в салоне, его пришлось вырезать спасателям.

Кроме того, накануне в Днепре на перекрестке проспекта Слободского и улицы Байкальской грузовик протаранил маршрутку. В результате столкновения транспортных средств пострадали 2 человека. От удара маршрутку развернуло, и она остановилась за несколько метров.

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