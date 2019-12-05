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Во Львовской области произошло ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     05.12.2019 - 10:34
Во Львовской области произошло ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате столкновения автомобилей пострадали 4 человека

Во Львовской области на автодороге Львов-Краковец вечером 4 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в результате чего пострадали 4 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, около 20:25 произошло столкновение микроавтобуса Opel Vivaro и автомобиля Volkswagen Passat. В результате столкновения транспортных средств пострадали оба водители, а также двое пассажиров Volkswagen.

"Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства", - отметили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области на автодороге Львов-Шегини столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате аварии пострадали 3 человека. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Также РБК-Украина писало, что в Житомирской области на автодороге Мирополь-Житомир загорелся рейсовый автобус, в котором находились 13 пассажиров. В результате происшествия никто из пассажиров автобуса не пострадал, но огнем был уничтожен салон транспортного средства.

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