У Львівській області сталася ДТП зі шкільним автобусом, є постраждалі

Фото з місця ДТП (lv.npu.gov.ua)

В результаті зіткнення травми отримали 5 осіб

У вівторок вранці, 10 грудня, у Львівській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю шкільного автобуса, в результаті якої постраждали 5 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Як повідомляється, аварія сталася близько 8:20 ранку на трасі Київ-Чоп. В результаті травми отримали 5 осіб, серед яких троє дітей.

"В результаті ДТП тілесні ушкодження отримали троє пасажирів автобуса, жителі міста Сколе віком 11-17 років, а також водій і пасажирка "Пежо", 24-річна киянка", - йдеться в повідомленні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Винним загрожує до трьох років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше на трасі Львов-Краковець сталася аварія за участю мікроавтобуса, в результаті якої постраждали 4 людини.

Раніше РБК-Україна писало, що Львівській області в результаті отруєння чадним газом постраждали чотири людини, серед яких двоє дітей.

Крім цього, раніше на трасі Львів-Шегині зіткнулися легковий автомобіль і вантажівка. В результаті аварії постраждали 3 людини.