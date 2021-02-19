У Львівській області сталась ДТП з вантажівкою, постраждали троє людей
У Львівській області напередодні зіштовхнулись вантажівка та легковий автомобіль. У результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали троє людей.
Як повідомляється, аварія сталась близько 15:07 поблизу села Гайок Львівського району. Тоді вантажівка RENAULT Premium зіштовхнулась з автомобілем DACIA Logan. Три особи, які перебували в легковому автомобілі отримали травмами середнього ступеня важкості. Їх госпіталізували в Кам'янко-Бузьку центральну районну лікарню.
"Пожежно-рятувальним відділенням проводились роботи по стабілізації транспортного засобу також було відключено акумуляторну батарею, перекрито вентиль газобалонного обладнання та проведено буксирування автомобіля "DACIA Logan", - йдеться у повідомленні відомства.
Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини та причини ДТП.
Фото: ДТП у Львівській області (facebook.com/MNSLVIV)
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