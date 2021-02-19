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У Львівській області сталась ДТП з вантажівкою, постраждали троє людей

Новость на русском → Львівська область , П'ятниця 19 лютого 2021 13:44
У Львівській області сталась ДТП з вантажівкою, постраждали троє людей Фото: ДТП у Львівській області (facebook.com/MNSLVIV)
Автор: Андрій Козловський

У Львівській області напередодні зіштовхнулись вантажівка та легковий автомобіль. У результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали троє людей.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, аварія сталась близько 15:07 поблизу села Гайок Львівського району. Тоді вантажівка RENAULT Premium зіштовхнулась з автомобілем DACIA Logan. Три особи, які перебували в легковому автомобілі отримали травмами середнього ступеня важкості. Їх госпіталізували в Кам'янко-Бузьку центральну районну лікарню.

"Пожежно-рятувальним відділенням проводились роботи по стабілізації транспортного засобу також було відключено акумуляторну батарею, перекрито вентиль газобалонного обладнання та проведено буксирування автомобіля "DACIA Logan", - йдеться у повідомленні відомства.

Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини та причини ДТП.

Фото: ДТП у Львівській області (facebook.com/MNSLVIV)

Нагадаємо, у Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобуса. У результаті аварії постраждали 10 людей.

Також у Києві на залізничному переїзді сталося зіткнення товарного поїзда з автомобілем. Пасажир легковика загинув.

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