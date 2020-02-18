Во Львовской области на предприятии отравились 9 человек

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Предварительно медики диагностировали у них острый энтероколит

Во Львовской области в инфекционное отделение местной больницы были госпитализированы девять человек-работников одного из предприятий в возрасте от 19 до 45 лет с симптомами отравления. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции во Львовской области.

Сообщение об отравлении поступило в Бродовское отделение полиции. Предварительно врачи диагностировали у них острый энтероколит.

"По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает наказание - штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы, проводится досудебное расследование.

Напомним, во Львове в больницу доставили 5 людей, у которых диагностировали отравление угарным газом.

Также сообщалось, что в селе Славское Львовской области в отеле отравились 14 человек, из них четверо детей. Всех госпитализировали с подозрением на пищевое отравление.