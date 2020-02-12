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На горнолыжном курорте Львовской области в отеле произошло массовое отравление

Новости » Происшествия     12.02.2020 - 08:19
На горнолыжном курорте Львовской области в отеле произошло массовое отравление
Иллюстративное фото (stan.kz)

Людей госпитализировали с подозрением на пищевое отравление

В селе Славское (Львовская область) в отеле отравились 14 человек, из них 4 ребенка. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, людей госпитализировали с подозрением на пищевое отравление.

"11 февраля в ГСЧС поступила информация, что в Сколевскую ЦРБ с подозрением на пищевое отравление госпитализировали 14 человек (из них 4 ребенка), которые питались в отеле "Рандеву" в с. Славское Сколевского района", - говорится в сообщении.

Отметим, Славское - известный горнолыжный курорт.

Напомним, группа воспитанников Бугского дошкольного образовательного заведения были доставлены в больницу с симптомами отравления.

Ранее в Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция" госпитализировали 7 иностранных студентов медуниверситета.

РБК-Украина сообщало, что в Одесской области в результате отравления шаурмой в инфекционную больницу был госпитализирован 41 человек, среди которых 10 детей.

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Новости Украины ЛьвовотравлениекурортЛьвовская область
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