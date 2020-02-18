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У Львівській області на підприємстві отруїлися 9 людей

Новини » Надзвичайні події     18.02.2020 - 11:40
У Львівській області на підприємстві отруїлися 9 людей
Ілюстративне фото (stan.kz)

Попередньо медики діагностували у них гострий ентероколіт

У Львівській області в інфекційне відділення місцевої лікарні було госпіталізовано дев’ятеро осіб-працівників одного з підприємств віком від 19 до 45 років із симптомами отруєння. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції у Львівській області.

Повідомлення про отруєння надійшло у Бродівське відділення поліції. Попередньо лікарі діагностували у них гострий ентероколіт.

"За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає покарання - штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановлюють обставини події, призначені експертизи, проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, у Львові до лікарень доставили п'ятьох людей, у яких діагностували отруєння чадним газом.

Також повідомлялося, що у селі Славське Львівської області в готелі отруїлись 14 людей, з них четверо дітей. Усіх госпіталізували з підозрою на харчове отруєння.

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