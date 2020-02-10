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В Николаевской области в детском саду отравились дети

Новости » Происшествия     10.02.2020 - 17:31
В Николаевской области в детском саду отравились дети
Иллюстративное фото (facebook.com/screennews.ad)

Четверо детей были госпитализированы

Группа воспитанников Бугского дошкольного учебного заведения были доставлены в больницу с симптомами отравления. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции Николаевской области.

Сообщается, что среди пострадавших 7 детей в возрасте до 15 лет. Четверо детей были госпитализированы, еще троим медики назначили амбулаторное лечение.

"Сейчас полицейские выясняют обстоятельства и причины отравления детей. Специалисты проводят санитарно-эпидемиологические, лабораторные обследования и исследования. После получения результатов экспертиз будут приниматься дальнейшие процессуальные решения", - говорится в сообщении.

Вознесенским отделом полиции решается вопрос о внесении в ЕРДР уголовного производства по статье о нарушении санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений (ч.1 ст.325 УК Украины).

Подозреваемым грозит штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция" госпитализировали 7 иностранных студентов медуниверситета.

Напомним, в Одесской области в результате отравления шаурмой в инфекционную больницу был госпитализирован 41 человек, среди которых 10 детей. Пострадавшие получили заболевания острой кишечной инфекции.

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