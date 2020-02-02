Во Львовской области пограничник насмерть сбил пешехода

В селе Угринов Львовской области военнослужащий Государственной пограничной службы на служебном автомобиле сбил насмерть пешехода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Указано, что военный, двигаясь на служебном автомобиле в направлении перехода с Польшей, допустил наезд на пешехода.

"По предварительной информации, 2 февраля 2020 года примерно в 00:00 часов в селе Угринов Сокальского района Львовской области рядовой срочной службы Львовского пограничного отряда, двигаясь на служебном автомобиле Volkswagen Transporter в направлении перехода с республикой Польша, допустил наезд на пешехода. В результате инцидента пострадавший получил травмы, от которых скончался на месте", - информируют в ГБР.

В частности, транспортное средство изъято.

"Досудебное расследование осуществляется по факту нарушения правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего (ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области вечером 23 января автомобиль патрульной полиции сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.

Как сообщало РБК-Украина, в Одессе на углу улиц Преображенской и Дерибасовской произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием полицейского. Правоохранитель совершил наезд на 62-летнюю женщину, которая вместе с ребенком перебегала дорогу в неустановленном месте (рядом с местом аварии находится подземный пешеходный переход).