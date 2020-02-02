У Львівській області прикордонник на смерть збив пішохода

У селі Угринів Львівської області військовослужбовець Державної прикордонної служби на службовому автомобілі збив на смерть пішохода. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Вказано, що військовий, рухаючись на службовому автомобілі в напрямку переходу з Польщею, допустив наїзд на пішохода.

"За попередньою інформацією, 2 лютого 2020 року приблизно о 00:00 годині в селі Угринів Сокальського району Львівської області рядовий строкової служби Львівського прикордонного загону, рухаючись на службовому автомобілі Volkswagen Transporter в напрямку переходу з республікою Польща, допустив наїзд на пішохода. В результаті інциденту потерпілий отримав травми, від яких помер на місці", - інформують у ДБР.

Зокрема, транспортний засіб вилучено.

"Досудове розслідування здійснюється за фактом порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель потерпілого (ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України)", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Білій Церкві Київської області ввечері 23 січня автомобіль патрульної поліції збив чоловіка на нерегульованому пішохідному переході.

Як повідомляло РБК-Україна, в Одесі на розі вулиць Преображенської і Дерибасівської сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю поліцейського. Правоохоронець скоїв наїзд на 62-річну жінку, яка разом з дитиною перебігала дорогу в невстановленому місці (поруч з місцем аварії знаходиться підземний пішохідний перехід).