Во Львовской области подтвердили более 10 новых случаев коронавируса

За последние сутки, 13 апреля, во Львовской области подтвердили 12 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили во Львовском штабе по борьбе с коронавирусом в Telegram.

Сообщается, что по состоянию на 8 утра 14 апреля в области подтверждено 136 случаев заболевания COVID-19, из них 5 - летальные, 6 пациентов выздоровели.

"Всего за весь период карантина во Львовский областной инфекционной больницы обратилась 851 человек, госпитализированы - 253, на амбулаторном лечении - 598 человек, выписаны - 167 человек. Сейчас в больнице находится 86 человек, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратные ИВЛ - 3 человека", - сообщили в штабе.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области коронавирус подтвердили у матери и ребенка, которому исполнится только один год. Всего в регионе 13 апреля диагностировали 3 новых случая заражения.

Также РБК-Украина писало, что в Черновицкой области коронавирусом COVID-19 заболели 546 человек. За последние сутки подтвердили 84 новых случая инфицирования.

Отметим, количество зараженных новым коронавирусом в мире достигло почти 2 млн человек. Сейчас в мире 1 920 918 зараженных COVID-19.