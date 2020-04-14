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Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 2 млн

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 09:08
Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 2 млн
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас в мире 1 920 918 зараженных коронавирусом

Количество зараженных новым коронавирусом в мире достигло почти 2 млн человек. Соответствующие данные приводятся на сайте Университета Джонса Хопкинса, который осуществляет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

Как сообщается, сейчас в мире 1 920 918 зараженных коронавирусом, среди них 119 686 человек умерли.

Наиболее тяжелая ситуация складывается в США. Там на 582 468 зараженных приходятся 21 220 смертей. В Испании заражены 170 099 человек, умерли 17 756, в Италии насчитывается 20 465 жертв на 159 516 инфицированных. Около 137 тысяч человек заражены во Франции, 130 тысяч - в Германии, 89 тысяч - в Великобритании.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что виновные в распространении коронавируса COVID-19 понесут ответственность, но в первую очередь необходимо сосредоточиться на восстановлении мировой экономики.

Также Администрация президента США Дональда Трампа завершает разработку плана по снятию ограничений, введенных в Соединенных Штатах из-за коронавируса COVID-19.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 13 апреля официально подтверждено 3102 случая инфицирования коронавирусом в Украине. Количество смертей выросло до 93.

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