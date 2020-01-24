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Во Львовской области на пешеходном переходе насмерть сбили подростка

Новости » Происшествия     24.01.2020 - 09:44
Во Львовской области на пешеходном переходе насмерть сбили подростка
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На девушку совершили наезд два автомобиля

В селе Качмари Яворивского района Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Авария произошла 23 января около 06:55. Житель Городоцкого района 1967 года рождения, управляя Renault Trafic, в пределах пешеходного перехода совершил наезд на пешехода, жительницу села Качмари Яворивского района 2004 года рождения (несовершеннолетняя).

От столкновения с автомобилем девушку отбросило на полосу встречного движения, где на нее совершил наезд автомобиль Renault Scenic под управлением жителя Яворивского района 1953 года рождения.

"От полученных в результате ДТП травм пешеход погибла на месте происшествия. Обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что 23 января в Харькове на улице Академика Павлова произошла авария, в результате которой погиб пешеход.

Напомним, 23 января в Днепре произошло дорожно-транспортной происшествие (ДТП), в результате которого пострадали четыре пешехода. Водитель автомобиля "Мерседес Sprinter" 1973 года рождения выехал на трамвайные пути. После этого, пытаясь избежать столкновения с трамваем, наехал на пешеходов.

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