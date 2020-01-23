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В Харькове насмерть сбили пешехода

Новости » Общество     23.01.2020 - 18:04
В Харькове насмерть сбили пешехода
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ДТП произошло на улице Академика Павлова

В Харькове на улице Академика Павлова произошла авария, в результате которой погиб пешеход. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Отмечается, что авария произошла 23 января около 13:50. Установлено, что 35-летний водитель автомобиля Infiniti Q50 совершил наезд на пешехода, который от полученных травм погиб.

Следователем решается вопрос об открытии уголовно производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии и личность погибшего сейчас устанавливают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в Прилуках Черниговской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех автомобилей, в результате которой пострадали четверо людей.

РБК-Украина писало, что в Киеве в Голосеевском районе утром 23 января состоялось массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. В результате аварии пострадал пассажир одного из Lanos. Его с травмой грудной клетки госпитализировали.

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