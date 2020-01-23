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В Днепре пьяный водитель сбил пешеходов, пытаясь сбежать от трамвая

Новости » Общество     23.01.2020 - 20:13
В Днепре пьяный водитель сбил пешеходов, пытаясь сбежать от трамвая
Фото: место происшествия (facebook.com/PoliceDniproRegion)

Среди пострадавших - 12-летний парень

В Днепре произошло дорожно-транспортной происшествие (ДТП), в результате которого пострадали четыре пешехода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что авария произошла на улице Ударников, на месте работает полиция.

По предварительной информации 23 января около 17:40 водитель автомобиля "Мерседес Sprinter" 1973 года рождения выехал на трамвайные пути. После этого, пытаясь избежать столкновения с трамваем, наехал на пешеходов.

Все четверо пострадавших доставлены в больницу. Водитель предварительно находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, вчера вечером в Одессе на углу улиц Преображенской и Дерибасовской произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием полицейского. Полицейский, возвращаясь со службы на своем автомобиле "Дэу Ланос", совершил наезд на 62-летнюю женщину, которая вместе с ребенком перебегала дорогу в неустановленном месте (рядом с местом аварии находится подземный пешеходный переход).

Ранее сообщалось, что в Харькове на улице Академика Павлова произошла авария, в результате которой погиб пешеход. Установлено, что 35-летний водитель автомобиля Infiniti Q50 совершил наезд на пешехода, который от полученных травм погиб.

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