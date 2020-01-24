У Львівській області на пішоходному переході насмерть збили підлітка

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На дівчину здійснили наїзд два автомобілі

У селі Качмарі Яворівського району Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинув пішохід. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Аварія сталася 23 січня близько 06:55. Мешканець Городоцького району 1967 року народження, керуючи Renault Trafic, в межах пішохідного переходу здійснив наїзд на пішохода, мешканку села Качмарі Яворівського району 2004 року народження (неповнолітня).

Від зіткнення із автомобілем дівчину відкинуло на смугу зустрічного руху, де на неї здійснив наїзд автомобіль Renault Scenic під керуванням мешканця Яворівського району 1953 року народження.

"Від отриманих внаслідок ДТП травм пішохід загинула на місці події. Обставини події з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що 23 січня у Харкові на вулиці Академіка Павлова сталася аварія, в результаті якої загинув пішохід.

Нагадаємо, 23 січня у Дніпрі сталася дорожньо-транспортної пригода (ДТП), в результаті якої постраждали четверо пішоходів. Водій автомобіля "Мерседес Sprinter" 1973 року народження виїхав на трамвайні колії. Після цього, намагаючись уникнути зіткнення з трамваєм, наїхав на пішоходів.