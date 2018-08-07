Во Львовской области в отеле отравились 16 детей

Новости Происшествия 07.08.2018 - 09:56
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Также в больницу госпитализировали одного взрослого

Во Львовской области вчера, 6 августа, в больницу попали 17 человек с предварительным диагнозом пищевое отравление. Об этом говорится в сообщении департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации на странице в Facebook.

Так, согласно последним данным в Львовскую областную инфекционную больницу с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция поступили 16 подростков в возрасте от 11 до 17 лет и один взрослый.

Отмечается, что все они родом из Хмельницкой области.

Кроме того, было установлено, что все госпитализированные проживали и питались в одном отеле "Джем Раковец" в селе Раковец Пустомытовского района Львовской области.

На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.

Во Львовской области в отеле отравились 16 детей

Во Львовской области в отеле отравились 16 детей

Напомним, ранее сообщалось о массовом отравлении шаурмой в Киеве. Так, по состоянию на 6 августа, количество пострадавших возросло до 93 человек.

Сообщалось, что лабораторные исследования указывают на наличие сальмонеллы в шаурме, которой отравились жители столицы.

В связи с инцидентом, Госпродпотребслужба провела рейд по выявлению нарушений и остановки работы нелегальных точек по продаже уличной еды. Инспекторы обнаружили 21 случай несоответствия пищевых продуктов с законодательством.

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