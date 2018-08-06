В Киеве количество отравившихся шаурмой увеличилось до 93

Во всех торговых точках был один поставщик опасной продукции

В Киеве, по состоянию на 6 августа, число отравившихся шаурмой возросло до 93 человек. Об этом говорится сайте Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве со ссылкой на данные Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины".

Как сообщается, основные случаи фиксировались в таких районах: м. Дарница, "Речной Порт" на Почтовой площади в Подольском районе, м. Харьковская, м. Лесная, проспект Оболонский, 20-А.

"Во все торговые точки некачественные продукты поставлял один субъект хозяйствования, который осуществлял реализацию шаурмы. На сегодня его деятельность приостановлена", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об 83 отравившихся шаурмой в Киеве.

При этом, как сообщалось, 33 случая (из них 3 случая среди детей) связанны с употреблением шаурмы возле станции метро "Дарница". Также еще 26 человек (среди них двое детей) отравились шаурмой и сосисками в лаваше с майонезом, приобретенные в Мафе в кафе "Речной порт" на Почтовой площади.

Кроме того, 11 случаев отравления, из них 5 среди детей, связанные с употреблением шаурмы на Оболони. Также один случай острой кишечной инфекции было зарегистрировано у беременной женщины после употребления шаурмы, приобретенной возле станции метро "Лесная".

В свою очередь начальник киевской Держпродспоживслужби Олег Рубан сообщил, что лабораторные исследования указывают на наличие сальмонеллы в шаурме.

Он отметил, что такой продукт, как шаурма, при хранении в условиях нынешней температуры, уже за час может "превратиться в яд".