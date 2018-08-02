Отравление шаурмой в Киеве: исследования указывают на наличие сальмонеллы в продукте

В Госпродпотребслужбе подчеркнули, что шаурма при нынешней температуре уже за час может "превратиться в яд"

Лабораторные исследования указывают на наличие сальмонеллы в шаурме, которой в столице отравились 70 человек. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил начальник киевской Госпродпотребслужбы Олег Рубан, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что такой продукт, как шаурма, при хранении в условиях нынешней температуры, уже через час может "превратиться в яд".

"Почти 30 минут назад лабораторией было установлено, что это скорее всего сальмонелла... Есть подозрение. Поэтому это будет трактоваться, как переход от острой кишечной инфекции в сальмонеллез", - сказал Рубан.

Он напомнил, что в результате отравления были госпитализированы лица в среднем и тяжелом состоянии.

"Это 10 детей, 60 взрослых, 1 беременная", - отметил Рубан.

Напомним, как писало РБК-Украина, в Киеве количество пострадавших от отравления шаурмой выросло до 70 человек, среди которых десять детей. В частности, сообщалось, что зарегистрировано 70 случаев заболевания острой кишечной инфекцией.

При этом 33 случая (из них 3 случая среди детей) связаны с употреблением шаурмы возле станции метро "Дарница". Также еще 26 человек (среди них двое детей) отравились шаурмой и сосисками в лаваше с майонезом, приобретенными в МАФе в кафе "Речной порт" на Почтовой площади.

Кроме того, 11 случаев отравления, из них 5 среди детей, связаны с употреблением шаурмы на Оболони. Также один случай острой кишечной инфекции зарегистрирован у беременной женщины после употребления шаурмы, приобретенной возле станции метро "Лесная".

Ранее агентство сообщало, что в Киеве госпитализировали 61 человека с отравлением после употребления шаурмы.