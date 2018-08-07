У Львівській області у готелі отруїлися 16 дітей

Також в лікарню госпіталізували одного дорослого

У Львівській області вчора, 6 серпня, в лікарню потрапили 17 осіб з попереднім діагнозом харчове отруєння. Про це йдеться в повідомленні департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації на сторінці в Facebook.

Так, згідно з останніми даними у Львівську обласну інфекційну лікарню з попереднім діагнозом харчова токсикоінфекція надійшли 16 підлітків у віці від 11 до 17 років і один дорослий.

Наголошується, що всі вони родом з Хмельницької області.

Крім того, було встановлено, що всі госпіталізовані проживали і харчувалися в одному готелі "Джем Раковець" в селі Раковець Пустомитівського району Львівської області.

На даний момент обставини події встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про масове отруєння шаурмою в Києві. Так, станом на 6 серпня, кількість постраждалих зросла до 93 осіб.

Повідомлялося, що лабораторні дослідження вказують на наявність сальмонели у шаурмі, якою отруїлися жителі столиці.

У зв'язку з інцидентом, Госпродпотребслужба провела рейд по виявленню порушень і зупинки роботи нелегальних точок з продажу вуличної їжі. Інспектори виявили 21 випадок невідповідності харчових продуктів з законодавством.