В Киеве состоялась проверка более 50 точек продажи шаурмы

Госпродспоживслужба провела рейд точек, которые занимались продажей шаурмы

Госпродспоживслужба провела рейд по выявлению нарушений и остановки работы нелегальных точек по продаже уличной еды. Об этом сообщает пресс-служба госпродспоживслужбы.

По результатам аппаратного совещания 3 июля 2018 было создано 15 инспекционных групп, которые в течение дня проверили 50 точек по реализации шаурмы в 10 районах столицы.

В службе сообщили, что наблюдали типичное явление быстрого закрытия МАФов при появлении инспекторов, или после приезда полиции. Это не позволяло установить название объекта и законность ее размещения.

Инспекторы обнаружили 21 случай несоответствия пищевых продуктов с законодательством.

Это касалось в первую очередь отсутствием маркировки на сырье и отсутствием медкнижек у работников учреждений, а также несоблюдение норм гигиены и санитарных норм.

"В случаях выявления несоответствия требованиям законодательства о пищевых продуктах, будут приняты меры по проведению внепланового надзора контроля, о результатах которых будет сообщено дополнительно", - сообщили в Держпродспоживслужбе.

Также в службе сообщили, что "ни один субъект хозяйствования, с деятельностью которого связывают массовое отравление, не имеет необходимых документов. На данный момент эти МАФы закрыты".

Напомним, в Киеве количество отравленных шаурмой выросла до 83. Отмечается, что во всех торговых точках был один поставщик опасной продукции.