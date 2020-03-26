Во Львовской области у около 120 человек подозревают коронавирус

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На протяжении 26 марта в больницы обратились 4 новых человека с подозрением

Во Львовской области с подозрением на коронавирус обратились еще четыре человека, всего в области с подозрением на COVID-19 находится 119 человек. Об этом сообщили во Львовской областной государственной администрации в Facebook.

Сообщается, что четыре новых случая подозрения зафиксированы у жителей Львова и Жововского района. По состоянию на 17:00 26 марта в области с подозрением на коронавирус обратились 148 человек, у 29 из них диагноз не подтвердился.

"По состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 119 человек. У двух пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии", - сообщили в ОГА.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины официально подтвердили по состоянию на утро 26 марта 156 случаев коронавируса. При этом 5 человек в Украине умерли от COVID-19, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Ранее РБК-Украина писало, что в Винницкой области коронавирус обнаружили у ребенка. Всего в области количество случаев заболевания COVID-19 увеличилось до четырех.