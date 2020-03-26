У Львівській області близько 120 осіб підозрюють коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Протягом 26 березня в лікарні звернулися 4 нових людей з підозрою

У Львівській області з підозрою на коронавірус звернулися ще чотири людини, всього в області з підозрою на COVID-19 знаходиться 119 осіб. Про це повідомили у Львівській обласній державній адміністрації в Facebook.

Повідомляється, що чотири нових випадки підозри зафіксовані у мешканців Львова та Жововского району. Станом на 17:00 26 березня в області з підозрою на коронавірус звернулися 148 осіб, 29 з них діагноз не підтвердився.

"станом на зараз, у Львівській області з підозрою на коронавірус є 119 осіб. У двох пацієнтів - позитивний результат тесту на коронавірус. Один чоловік перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я України офіційно підтвердили станом на ранок 26 березня 156 випадків коронавірусу. При цьому 5 людей в Україні померли від COVID-19, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.

Раніше РБК-Україна писало, що у Вінницькій області коронавірус виявили у дитини. Всього в області кількість випадків захворювання COVID-19 збільшилася до чотирьох.