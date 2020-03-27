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СБУ разоблачила ввоз в Украину фальшивых тестов на коронавирус

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 15:27
СБУ разоблачила ввоз в Украину фальшивых тестов на коронавирус
Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)

Изъятая партия быстрых тестов и некачественных лекарств составляет почти 1 миллион гривен

Служба безопасности изъяла контрабанду некачественных лекарств и поддельных экспресс-тестов для диагностирования коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что лекарства и быстрые тесты на COVID-19 ввозились в Украину неоднократно.

"Препараты онкологической группы и фальшивые экспресс-тесты делки доставляли в Украину из Турции вне таможенного контроля, скрывая продукцию в контейнерах с одеждой. Такая транспортировка также не позволяла придерживаться температурного режима, что могло привести к тяжелым последствиям для здоровья наших граждан", - говорится в сообщении.

Отдельно отмечается, что онкопрепараты и поддельные экспресс-тесты продавались в интернете и лично покупателям без какой-либо разрешительной документации. А сама продукция при этом хранилась в антисанитарных условиях в подвальном помещении в Киеве.

По данным СБУ, изъятая партия лекарств и тестов составляет почти 1 миллион гривен.

Напомним, в ночь на 23 марта в Украину прибыл военный самолет из Китая, который привез два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики коронавируса.

Также РБК-Украина сообщало, что дополнительные 100 тыс. тестов ПЦР доставят в Украину из Южной Кореи и Китая в ближайшее время.

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