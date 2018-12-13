Во Львовской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, есть пострадавшие

Фото: ДТП во Львовской область (lv.npu.gov.ua)

Среди пострадавших трое несовершеннолетних

Во Львовской области сегодня утром, 13 декабря 2018 года, в результате столкновения грузовика и микроавтобуса пострадали 7 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как отмечается, авария произошла после шести часов утра на автодороге Львов-Тернополь в Пустомытовском районе, где столкнулись грузовик КрАЗ и микроавтобус "Фольксваген Т5".

"С места столкновения в медучреждение доставили водителя и пассажиров микроавтобуса - всего семь человек, трое из которых - несовершеннолетние", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте аварии работают правоохранители, медики ставят диагнозы пострадавшим. Решается вопрос об открытии уголовного дела.

Фото: ДТП во Львовской область (lv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что на Гостомельском шоссе в Оболонском районе Киева столкнулись маршрутка и грузовик, в результате аварии один человек погиб, еще три человека получили ранения.

Также сообщалось, что недалеко от города Вышогруд Мазовецкого воеводства под колесами легковой машины погибли двое пешеходов, одна из которых - гражданка Украины.