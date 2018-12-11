В Киеве столкнулись маршрутка и грузовик, есть жертвы

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В результате аварии на Гостомельском шоссе погиб один человек, еще три пострадали

На Гостомельском шоссе Оболонского района города Киева столкнулись маршрутка и грузовик, в результате аварии один человек погиб, еще три человека получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

На Гостомельском шоссе Оболонского района произошло ДТП. По предварительной информации, произошло столкновение маршрутки и грузовика. В результате ДТП четыре человека получили ранения различной степени тяжести, а один из пострадавших от полученных травм скончался в машине скорой помощи.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают механизм аварии. На месте сейчас работают патрульные и следователи главного управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

18+ Відео з місця жахливої #ДТП на Гостомельській трасі. За нашою інформацією, вже є один загиблий чоловік... Деталі аварії тут: https://kyivoperativ.info/dtp/ochen-sereznaya-avariya-proizoshla-na-gostomelskoj-trasse-marshrutnyj-avtobus-vexal-v-pricep-gruzovi/ Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 11 грудня 2018 р.

Напомним, в Запорожье 21 ноября в результате столкновения трамвая, маршрутки и легкового автомобиля пострадали 9 человек. Водитель трамвая, не остановившись на красный сигнал светофора, совершила столкновение с маршруткой Volkswagen, после чего произошло столкновение последнего транспортного средства с автомобилем Mazda.