У Львівській області вантажівка зіштовхнулася з мікроавтобусом, є постраждалі

Фото: ДТП у Львівській область (lv.npu.gov.ua)

Серед постраждалих троє неповнолітніх

У Львівській області сьогодні вранці, 13 грудня 2018 року, внаслідок зіткнення вантажівки та мікроавтобусу постраждали 7 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Як зазначається, аварія сталася після шостої години ранку на автодорозі Львів-Тернопіль у Пустомитівському районі, де зіткнулись вантажівка КрАЗ та мікроавтобус "Фольксваген Т5".

"З місця зіткнення у медзаклад доставлено водія та пасажирів мікроавтобуса - усього сімох осіб, троє з яких - неповнолітні", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці аварії працюють правоохоронці, медики встановлюють діагнози постраждалим. Вирішується питання про відкриття кримінальної справи.

Фото: ДТП у Львівській область (lv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Гостомельському шосе у Оболонському районі Києва зіткнулися маршрутка і вантажівка, в результаті аварії одна людина загинула, ще три людини отримали поранення.

Також повідомлялося, що неподалік міста Вишогруд Мазовєцького воєводства під колесами легкової автівки загинули двоє пішоходів, одна з яких - громадянка України.