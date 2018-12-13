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У Львівській області вантажівка зіштовхнулася з мікроавтобусом, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    13.12.2018 - 12:14
У Львівській області вантажівка зіштовхнулася з мікроавтобусом, є постраждалі
Фото: ДТП у Львівській область (lv.npu.gov.ua)

Серед постраждалих троє неповнолітніх

У Львівській області сьогодні вранці, 13 грудня 2018 року, внаслідок зіткнення вантажівки та мікроавтобусу постраждали 7 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Як зазначається, аварія сталася після шостої години ранку на автодорозі Львів-Тернопіль у Пустомитівському районі, де зіткнулись вантажівка КрАЗ та мікроавтобус "Фольксваген Т5".

"З місця зіткнення у медзаклад доставлено водія та пасажирів мікроавтобуса - усього сімох осіб, троє з яких - неповнолітні", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці аварії працюють правоохоронці, медики встановлюють діагнози постраждалим. Вирішується питання про відкриття кримінальної справи. 

У Львівській області вантажівка зіштовхнулася з мікроавтобусом, є постраждалі

Фото: ДТП у Львівській область (lv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Гостомельському шосе у Оболонському районі Києва зіткнулися маршрутка і вантажівка, в результаті аварії одна людина загинула, ще три людини отримали поранення. 

Також повідомлялося, що неподалік міста Вишогруд Мазовєцького воєводства під колесами легкової автівки загинули двоє пішоходів, одна з яких - громадянка України. 

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