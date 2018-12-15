Во Львовской области грузовик столкнулся с легковым авто, есть погибший и пострадавшие

Фото: ДТП во Львовской области (lviv.dsns.gov.ua)

Авария произошла около часа ночи на автодороге Киев-Чоп

Во Львовской области сегодня ночью, 15 декабря, грузовик столкнулся с легковым авто, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение облуправления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, авария произошла около часа ночи на автодороге Киев-Чоп в сел. Запытов - произошло столкновение грузового автомобиля DAF с автомобилем Citroen Jumpy.

По данным спасателей, в результате ДТП в автомобиле Citroen Jumpy получили травмы водитель и 3 пассажира, из них 1 ребенок 2001 года рождения. Спасатели деблокировали травмированного водителя из легкового автомобиля, мужчина скончался в карете "скорой помощи" по дороге в больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области утром, 13 декабря 2018 года, в результате столкновения грузовика и микроавтобуса пострадали 7 человек. Как отмечалось, авария произошла после шести часов утра на автодороге Львов-Тернополь в Пустомытовском районе, где столкнулись грузовик КрАЗ и микроавтобус "Фольксваген Т5".

Кроме того, сообщалось, что 9 декабря во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса погиб один человек, еще 5 получили травмы.