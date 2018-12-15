ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Во Львовской области грузовик столкнулся с легковым авто, есть погибший и пострадавшие

Новости » Происшествия    15.12.2018 - 13:03
Во Львовской области грузовик столкнулся с легковым авто, есть погибший и пострадавшие
Фото: ДТП во Львовской области (lviv.dsns.gov.ua)

Авария произошла около часа ночи на автодороге Киев-Чоп

Во Львовской области сегодня ночью, 15 декабря, грузовик столкнулся с легковым авто, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение облуправления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, авария произошла около часа ночи на автодороге Киев-Чоп в сел. Запытов - произошло столкновение грузового автомобиля DAF с автомобилем Citroen Jumpy.

По данным спасателей, в результате ДТП в автомобиле Citroen Jumpy получили травмы водитель и 3 пассажира, из них 1 ребенок 2001 года рождения. Спасатели деблокировали травмированного водителя из легкового автомобиля, мужчина скончался в карете "скорой помощи" по дороге в больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области утром, 13 декабря 2018 года, в результате столкновения грузовика и микроавтобуса пострадали 7 человек. Как отмечалось, авария произошла после шести часов утра на автодороге Львов-Тернополь в Пустомытовском районе, где столкнулись грузовик КрАЗ и микроавтобус "Фольксваген Т5".

Кроме того, сообщалось, что 9 декабря во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса погиб один человек, еще 5 получили травмы.

Спасатели обеспечивают пожарную и техногенную безопасность в центре Киева В Эквадоре произошло масштабное ДТП, 30 человек пострадали
Новости Украины ДТПЛьвовская областьГСЧС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь