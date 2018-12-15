У Львівській області вантажівка зіштовхнулася з легковим авто, є загиблий та постраждалі

Фото: ДТП у Львівській області (lviv.dsns.gov.ua)

Аварія сталася близько першої години ночі на автодорозі Київ-Чоп

У Львівській області сьогодні вночі, 15 грудня, вантажівка зіштовхнулася з легковим авто, внаслідок чого одна людина загинула та троє отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення облуправління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, аварія сталася близько першої години ночі на автодорозі Київ-Чоп в сел. Запитів - відбулося зіткнення вантажного автомобіля DAF з автомобілем Citroen Jumpy.

За даними рятувальників, внаслідок ДТП в автомобілі Citroen Jumpy отримали травми водій та 3 пасажири, з них 1 дитина 2001 року народження. Рятувальники деблокували травмованого водія з легкового автомобіля, чоловік помер в кареті "швидкої допомоги" дорогою в лікарню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області вранці, 13 грудня 2018 року, внаслідок зіткнення вантажівки та мікроавтобусу постраждали 7 осіб. Як зазначалося, аварія сталася після шостої години ранку на автодорозі Львів-Тернопіль у Пустомитівському районі, де зіткнулись вантажівка КрАЗ та мікроавтобус "Фольксваген Т5".

Крім того, повідомлялося, що 9 грудня у Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю пасажирського автобуса загинула одна людина, ще 5 отримали травми.