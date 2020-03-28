Во Львовской области еще два человека заразились коронавирусом

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Заболевшие имели контакт с человеком, у которого недавно подтвердился коронавирус

Во Львовской области зафиксировали еще два случая заболевания вирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской областной госадминистрации.

Отмечается, что заболевшие имели контакт с человеком, у которого недавно подтвердился коронавирус.

"Пациенты - мужчина, 50-ти лет и парень 16-ти лет. По результатам теста, который получили - у больных положительные результаты. У обоих пациентов был контакт с лицом, у которого недавно подтвердился коронавирус. Пациенты находятся в самоизоляции", - говорится в сообщении.

На данный момент во Львовской области коронавирусом заболели 5 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области начнут массово тестировать на коронавирус. По словам главы области Максима Козицкого, первыми пройдут тесты украинцы, которые недавно вернулись из-за границы, или те, кто имел контакт с уже зараженными коронавирусом.

РБК-Украина писало, что за прошедшие сутки в Украине подтвердилось более 90 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших насчитывается в Черновицкой области и столице Украины - Киеве. В целом заболевших - 311.