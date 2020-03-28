ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львівській області ще дві людини заразилися коронавірусом

Новини » Коронавірус     28.03.2020 - 12:20
У Львівській області ще дві людини заразилися коронавірусом
Ілюстративне фото (GettyImages)

Хворі мали контакт з людиною, у якої нещодавно підтвердився коронавірус

У Львівській області зафіксували ще два випадки захворювання вірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської обласної держадміністрації.

Зазначається, що хворі мали контакт з людиною, у якої нещодавно підтвердився коронавірус.

"Пацієнти - чоловік 50-ти років і хлопець 16-ти років. За результатами тесту, який отримали - у хворих позитивні результати. У обох пацієнтів був контакт з особою, у якої нещодавно підтвердився коронавірус. Пацієнти знаходяться в самоізоляції", - йдеться в повідомленні.

На цей час у Львівській області коронавірусом захворіло 5 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області почнуть масово тестувати на коронавірус. За словами голови області Максима Козицького, першими пройдуть тести українці, які нещодавно повернулися з-за кордону, або ті, хто мав контакт із зараженими коронавірусом.

РБК-Україна писало, що за минулу добу в Україні підтвердилося понад 90 нових випадків захворювання коронавірусом. Найбільше хворих налічується в Чернівецькій області та столиці України - Києві. В цілому хворих - 311.

Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 28 березня Коронавірусом у світі заразилися понад 600 тис. осіб
Новини України Львовская областьКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся