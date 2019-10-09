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Во Львовской области экс-руководительницу отделения банка приговорили к 10 годам

Новости » Общество    09.10.2019 - 12:37
Во Львовской области экс-руководительницу отделения банка приговорили к 10 годам
Фото: молоток судьи (twitter.com/nab_ukr)

Ее подозревают в присвоении более 5,4 млн грн

Жовковский районный суд Львовской области приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества экс-руководительницу одного из отделений банка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители установили, что на протяжении 2007-2010 годов руководитель одного из отделений банка в города Каменка-Бугская выдавала заведомо ложные документы.

"Так, например, она выдавала справки об отсутствии у граждан кредитных обязательств перед банком после проведения соответствующих расчетов, а также фиктивные договоры банковского вклада и внесение на счета средств. Однако, деньги, полученные от клиентов финучреждения, руководитель отделения не вносила в кассу и не отражала в финансово-хозяйственной документации. По такой "схеме" последняя присвоила имущество на сумму более 5,4 млн грн", - говорится в сообщении.

В октябре 2016 уголовное производство было направлено в суд. Ее признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч.ч. 2, 3, 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 4 ст. 358 (подделка документов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1, 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Суд также назначил штраф в размере 700 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило в суд админпротокол в отношении Министра финансов Украины Оксаны Маркаровой. Всего установлено декларирования недостоверных сведений на сумму 415 тыс. грн.

Также РБК-Украина сообщало, что Государственное бюро расследований (ГБР) передало в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего Черновицкого пограничного отряда, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений своему начальнику.

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